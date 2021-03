Kaio Gabriel, de 13 anos, está sumido há 15 dias. Ele foi visto, pela última vez, brincando numa praça, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 03/03/2021 17:18 | Atualizado 03/03/2021 17:37

Há 15 dias, familiares e vizinhos fazem buscas ao paradeiro do menino Kaio Gabriel de Oliveira, de 13 anos, que desapareceu após sair de casa para brincar com os amigos, no Parque Vila Nova, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Oriundo de família humilde, Kaio costuma vender balas em estações de trens e rodoviárias para ajudar na renda da casa, onde convive com a mãe e três irmãos. O sumiço do menino ocorreu, na tarde do último dia 19 de fevereiro. Ele teria sido visto brincando em uma praça da região.

Publicidade

De acordo com familiares, Kaio é um menino comunicativo e alegre. Apesar de caçula, não fugia às responsabilidades domésticas e tinha boa relação com os irmãos. O adolescente não tem problemas de saúde e, conforme relatos da mãe, tampouco se envolveu em algum tipo de conflito familiar.

“Como todo adolescente, Kaio é um pouco rebelde, mas sempre respeita a mim e aos irmãos. No último dia 19, simplesmente, ele tomou banho, colocou a roupa e disse à irmã que iria brincar com os amigos. Nunca mais apareceu! Já procuramos em estações de trens, rodoviárias, hospitais e IMLs. Nada do meu filho. Estamos abalados! Já relatamos o caso à polícia e pedimos ajuda nas redes sociais para encontrar o Kaio”, disse, emocionada, a dona de casa Roberta Firmino de Oliveira, 39 anos.

Publicidade

Investigações - Registrado na 59ª DP (Duque de Caxias), o caso será encaminhado à Divisão de Descobertas de Paradeiros da Delegacia de Homicídios na Baixada Fluminense (DHBF). Conforme relato à polícia, há cerca de 2 anos, a família de Kaio registrou um desaparecimento, mas ele foi encontrado. Aós sair de casa, o adolescente teria sido visto, por uma testemunha, na companhia de “meninos roqueiros” na Praça do Laguna. A DHBF deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.