Franciely Portugal, de 17 anos, desapareceu após sair de casa, à revelia dos pais, na última quarta-feira Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 28/02/2021 21:38

Familiares e amigos estão, há cinco dias, à procura da adolescente Franciely Santos Portugal Feijó, de 17 anos, que desapareceu, após sair de casa, no bairro Itaporanga, em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

O aparelho celular da adolescente foi desligado. Franciely, que teria saído à revelia da família, nunca ficou fora de casa sem avisar. Apreensivos pela demora no retorno e com a falta de informações, os pais procuraram à polícia e registraram o sumiço da filha.

Há cerca de um mês, conforme relato de familiares, a adolescente foi vítima de agressões, por parte de um ex-namorado. O caso foi levado às autoridades policiais e, segundo a mãe da jovem, o acusado teria sido denunciado com base na Lei Maria da Penha. A adolescente está sob medidas protetivas, contudo, de acordo a família, continua sendo assediada pelo autor do crime e persuadida a retirar a queixa.

Neste domingo, a família recebeu informação de que a jovem estaria abrigada numa casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A denúncia foi comunicada à 156ª (Santa Maria Madalena), delegacia responsável pelas investigações. Os agentes já ouviram familiares e realizam buscas e diligências para encontrarem o paradeiro da adolescente.

“Recebemos as informações e encaminhamos à polícia. Nesse momento, o que importa é a segurança dela. Quero a minha filha de volta. Tememos que ela possa estar sendo vítima de alguma violência. Sendo menor de idade, quem estiver com ela, seja quem for, poderá responder criminalmente. Portanto, insisto, tragam minha filha de volta”, disse, emocionada, a mãe, Jonice Santos Portugal, de 38 anos.

Informações sobre o caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (2253-1177), sob a garantia de total sigilo.