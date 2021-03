Cláudio Castro e Washington Reis vão cumprir agenda extensa em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:06

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, recebe o governador em exercício, Cláudio Castro, nesta quinta-feira, 04, para uma agenda extensa e repleta de compromissos fundamentais para Duque de Caxias. No terceiro dia do programa Governo Presente na Baixada Fluminense, eles percorrerão o município, do primeiro ao quarto distritos, a partir das 13h.



A agenda começará na Inauguração do Restaurante do Povo, no Parque Vila Nova. Fechado desde novembro de 2016, o Restaurante Popular Dom Hélder Câmara foi completamente reformado e vai passar a oferecer duas mil refeições por dia. O novo Restaurante do Povo vai garantir a oferta de café da manhã por R$ 0,50 e, almoço, por apenas R$ 1.



Em seguida, a comitiva vai visitar um terreno onde serão construídos 96 apartamentos populares, também no Parque Vila Nova. Saindo de lá, seguem para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde será inaugurado o Centro de Oncologia Duque de Caxias e serão entregues 1.200 aparelhos auditivos para 600 pacientes do Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda.



Após esses compromissos, o governador dará as boas-vindas e será homenageado pelos novos alunos do III Colégio da Polícia Militar (CPM/ERJ), no Jardim Gramacho. A agenda terá prosseguimento com a visita técnica às obras da estação de tratamento do Morro do Motocross. Quando entrar em funcionamento, o reservatório vai acabar com o problema da falta d’água na região do segundo distrito, contemplando bairros como Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna e muitos outros.



O grupo seguirá para Xerém, no quarto distrito, onde jovens selecionados para o programa Primeira Chance serão recebidos pelo governador e pelo prefeito. Em seguida, haverá a inauguração das obras de asfalto e urbanização do Bosque do Ipê, lançamento de obras no Rio Roncador, em Nova Campinas, e inauguração do novo trecho de obras do Canal Farias, em Saracuruna.



Finalizando o dia, o prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro farão o lançamento do programa de iluminação da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, a antiga Presidente Kennedy, e a entrega de títulos de propriedade a moradores do Mangue Seco, no Pilar, e do São Bento.



SERVIÇO:

Data: 04/03/2021



- Inauguração do Restaurante do Povo

Local: R. Frei Fidélis, 501

Horário: 13h

Fechado desde novembro de 2016, o Restaurante Popular Dom Hélder Câmara, no centro de Duque de Caxias, está sendo totalmente reformado e vai passar a oferecer, em breve, duas mil refeições por dia. O novo Restaurante do Povo vai garantir a oferta de café da manhã por R$ 0,50 e, almoço, por apenas R$ 1.



- Inauguração do Centro de Oncologia Duque de Caxias

Local: Hospital Moacyr do Carmo – Rodovia Washington Luiz, 3.200, Parque Beira Mar

Horário: 14h30

O local contará com serviços de quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, internação clínica e médica. A unidade foi construída nas dependências do Hospital Moacyr do Carmo para o tratamento integral de casos de tumores mais prevalentes, como próstata, intestino e o câncer ginecológico. O ingresso dos pacientes ao local será feito através do Sistema Estadual de Regulação.





- Entrega de 1.200 aparelhos auditivos para 600 pacientes do Centro de Saúde Auditiva

Local: Hospital Moacyr do Carmo – Rodovia Washington Luiz, 3.200, Parque Beira Mar

Horário: 14h30

O Centro de Saúde Auditiva Dr. Eurico Miranda funciona nas dependências do Hospital Moacyr do Carmo e já atendeu a milhares de pacientes, desde a sua inauguração, em agosto de 2018. No Centro, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito.





- Solenidade em homenagem ao governador e boas-vindas aos novos alunos

Local: III Colégio da Polícia Militar – Rua Piracicaba, s/nº, Jardim Gramacho

Horário: 16h

O governador será homenageado no Colégio Militar, devido a ampliação da oferta de vagas na unidade, e receberá os novos alunos para o ano letivo 2021. O III CPMRJ foi inaugurado em dezembro de 2018 e, desde então, vem oferecendo um ensino público de excelência para seus estudantes.





- Visita técnica ao Morro do Motocross

Local: Reservatório do Morro do Motocross – Alameda Osvaldo de Andrade – Jardim Primavera

Horário: 17h

Quando entrar em funcionamento, o reservatório do Morro do Motocross, em Jardim Primavera, vai acabar com o problema da falta d’água na região. A estação de tratamento terá capacidade para armazenar quase 10 milhões de litros de água para atender a todo o segundo distrito, contemplando bairros como Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna e muitos outros. O equipamento vai levar água para mais de 150 mil moradores.





- Apresentação dos jovens selecionados para o pgm Primeira Chance

Local: Grêmio de Xerém (Vila Santa Alice, antigo Grêmio da Fiat, Próximo a AABB)

Horário: 18h

A Prefeitura de Duque de Caxias criou o Programa Municipal de Aprendizagem, o ‘Primeira Chance’. A iniciativa funciona como um instrumento de fomento ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho dos jovens de 18 a 20 anos de idade residentes no município. Foram oferecidas 700 vagas para os cargos de auxiliar de manutenção predial, assessor de apoio à gestão, auxiliar de limpeza, ajudador, agente socioeducativo, recepcionista, auxiliar de transporte, agente de apoio à integração escolar e agente administrativo. O participante do programa receberá uma bolsa-auxílio de R$ 650, auxílio-transporte e alimentação.





- Inauguração das obras de asfalto e urbanização

Local: Bosque do Ipê

Horário: 19h

O programa de melhorias dos bairros está beneficiando mais uma região do terceiro distrito. A Secretaria Municipal de Obras está finalizando no bairro Bosque do Ipê as obras de drenagem e pavimentação de 12 ruas, que também receberam nova iluminação. Na região, os moradores contam também com uma praça com iluminação em LED, academia de ginástica, playground e mesa de tênis, inaugurada no ano passado.





- Inauguração Canal Farias

Local: Entre as Ruas Coronel Silva Barros e Padre Marinho

Horário: 19h30

A obra faz parte do programa de combate às enchentes da Prefeitura, que vem atuando em todos os distritos na limpeza e desassoreamento de rios e canais. A iniciativa vai aumentar a capacidade de escoamento das águas nos dias de chuva forte evitando, com isso, os transbordamentos e os alagamentos na região. Sobre o trecho canalizado será construído um parque linear com uma grande área de lazer.





- Lançamento de Obra - Canalização Rio Roncador

Local: Avenida A, Nova Campinas

Horário: 20h

A obra será feita com recursos oriundos do Governo do Estado, através do INEA, com custo aproximado de R$ 48 milhões. A região é constantemente afetada por enchentes e alagamentos durante os períodos de chuvas fortes de verão e, por isso, a intervenção será fundamental para garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores.





- Lançamento da iluminação da Avenida Presidente Kennedy

Local: Igreja do Pilar

Horário: 20h30

Desde 2017, o programa “Caxias Cidade Luz” mudou a imagem da cidade, proporcionando o bem-estar e melhor da qualidade de vida para os moradores, além de mais segurança. Esta semana será iniciada mais uma etapa da maior obra de infraestrutura de iluminação da cidade. Ao todo, 1.420 luminárias serão substituídas para a nova iluminação de LED, em toda a extensão da Av. Gov. Leonel de Moura Brizola, a antiga Presidente Kennedy, que contempla o primeiro e segundo distritos.





- Entrega de títulos de propriedade do Mangue Seco

Local: Mangue Seco/Pilar

Horário: 21h30

A PMDC, em parceria com ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro), promoverá a entrega dos títulos de Legitimação de Posse das localidades conhecidas como Dom Mauro Morelli, no Pilar, e Novo São Bento, no bairro São Bento. A ação é resultado de um dos maiores projetos de Regularização Fundiária já realizados no município. Serão beneficiadas no total 355 famílias, sendo 122 no Novo São Bento e 254 no Dom Mauro Morelli.





- Entrega de títulos de propriedade do Novo São Bento

Local: São Bento

Horário: 22h

