A Vila Olímpica de São João de Meriti funciona diariamente das 6h às 21h30, na Rua Milton, s/nº, no Grande Rio, às margens da Rodovia Presidente Dutra. Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 26/01/2021 17:58 | Atualizado 26/01/2021 21:11

Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São João de Meriti está disponibilizando, pela primeira vez na cidade, vagas gratuitas para turmas de alunos com deficiência, a partir de 12 anos de idade, que queiram praticar modalidades esportivas como futsal, basquete, atletismo, bocha, tênis de mesa e psicomotricidade, na Vila Olímpica do município. Para realizar a inscrição, basta acessar o link disponível pela pasta ( da Prefeitura deestá disponibilizando, pela primeira vez na cidade,para turmas de, a partir de 12 anos de idade, que queiram praticar modalidades esportivas como futsal, basquete, atletismo, bocha, tênis de mesa e psicomotricidade, na Vila Olímpica do município. Para realizar a inscrição, basta acessar o link disponível pela pasta ( clique aqui ) e preencher toda a ficha.

O secretário de Esporte e Lazer de São João, Dinho Meriti, acredita que a prática esportiva não só contribui para o desenvolvimento físico, como também é uma ferramenta poderosa para a reabilitação e inclusão social da pessoa com deficiência.

Publicidade

“Estamos sempre buscando melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos, através do esporte. Para isso, será promovida a prática esportiva, a ocupação do tempo ocioso e a educação através do esporte, fazendo com que possa ser alcançado o desenvolvimento integral dos participantes”, disse.

Com a novidade, a Secretaria está com a expectativa de promover a inclusão e proporcionar mais autonomia para essas pessoas com deficiência.

Publicidade

As inscrições já estão abertas para a prática de futsal, basquete, atletismo, entre outros Divulgação/ PMSJM

As aulas, que ainda não tem previsão para inicio, acontecerão às terças e quintas, em dois horários, das 9h às 12 e 14h às 17h, na Vila Olímpica de Meriti que fica na Rua Milton, s/nº - Grande Rio.

Publicidade