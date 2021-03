Atores da Companhia iguaçuana participam de videoaulas gratuitas para o YouTube Layra Guimarães / Divulgação

Publicado 23/03/2021 00:00

Os amantes de teatro que sonham fazer um curso podem aproveitar as videoaulas gratuitas disponibilizadas pelo Centro de Pesquisa do Ator, de Nova Iguaçu. No último sábado e no próximo será possível assistir aos dois episódios De Édipo à Antígona, que falam sobre a metodologia de trabalho da Cia e a obra grega Édipo Rei, fonte de pesquisa da nova montagem teatral do grupo, com direção de Jonyjarp Pontes.

A primeira aula, de 45 minutos, foi transmitida no Youtube do CPA. A próxima ocorre sábado, às 18h. O módulo é voltado para pessoas a partir de 16 anos e não é preciso ter experiência prévia na área. O projeto foi contemplado no edital de Fomento à Produção e Aquisição de Bens e Serviços da Prefeitura de Nova Iguaçu, via Lei Aldir Blanc. A cia aposta na nova ação audiovisual para entreter os espectadores em situação de isolamento com programação on-line, acessível e gratuita.

Ao longo dos vídeos o diretor fala sobre as fontes de pesquisa e metodologia adotadas na preparação dos atores, além de comentar sobre o clássico da tragédia grega Édipo Rei, na versão de Menelaos Stephanides. Os atores do grupo (Anderson Francisco, Bárbara Martins, Clara Hernandes, Emanuel Cecchetto, Layra Guimarães, Jon Nonato e Marcos Davi) trabalham cada um com dois personagens contando para o público seus processos de criação, pesquisas e o momento da caracterização para as cenas. Ao final do depoimento dos atores é apresentada uma cena de cada personagem reproduzindo as características dos ensaios como: presença de palco, intensidade vocal voz e potencialidade das canções.

O encerramento deste ciclo fica por conta de uma live., que acontece no dia 03 de abril, no perfil do Instagram do CPA (@cpateatro). Quem participar da transmissão vai concorrer a 10 exemplares da obra Édipo do autor Menelaos Stephanides. Para participar do sorteio, é preciso se inscrever no canal da Cia, seguir o perfil no Instagram e marcar 3 amigos no post do sorteio. O projeto De Édipo à Antígona é uma iniciativa com patrocínio do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG.

O Centro de Pesquisa do Ator, criado em Nova Iguaçu, é um coletivo teatral com foco no desenvolvimento de treinamento para atores. Os participantes experimentam metodologias como um contínuo processo de autodescoberta da mente e do corpo, entendendo como estes se relacionam, falam e são juntos. Os atores e atrizes, sob a direção de Jonyjarp Pontes, pesquisam e praticam na sala de treinamento as potencialidades das ações psicofísicas no teatro e têm como referências mestres como Stanislávisk e Grotowski. O coletivo é composto por Anderson Francisco, Bárbara Martins, Clara Hernandes, Dayane Candido, Emanuel Cecchetto, Jon Nonato, Jonyjarp Pontes, Layra Guimarães e Marcos Davi Silva. Os ensaios presenciais foram interrompidos por conta da pandemia (Covid-19), porém os encontros seguem acontecendo de forma virtual todos os sábados das 14h30 às 16h30.

Após o término, as duas aulas ficarão disponíveis no canal do YouTube Centro de Pesquisa do Ator.

