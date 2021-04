Até este sábado foram aplicadas 73.339 doses de vacinas contra a covid-19 na cidade de Nova Iguaçu Divulgação

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova iguaçu dá continuidade ao calendário de vacinação contra a covid-19 neste semana. O público-alvo desta etapa são pessoas com idade entre 66 e 68 anos e profissionais da saúde de 32 a 34 anos de idade. A aplicação da segunda dose para aqueles profissionais de saúde e idosos maiores de 73 vacinados até dia 26 de março também acontece nesta semana, apenas para quem recebeu a primeira dose de CoronaVac.

A programação começa na segunda-feira (5), quando serão vacinadas mulheres de 68 anos. Na terça-feira, serão imunizados os homens de mesma idade. Na quarta-feira será a vez das mulheres de 67 anos, seguidas pelos homens de mesma idade, que receberão a dose no dia seguinte. As mulheres de 66 anos serão vacinadas na sexta-feira (9) e, no sábado (10), os homens também de 66 anos.

No caso dos profissionais de saúde, serão vacinadas, nesta segunda-feira (5), as mulheres com idade igual ou acima de 34 anos, enquanto na terça-feira (6) será o dia dos homens na mesma faixa etária. Na quarta-feira (7), as mulheres de 33 anos ou mais serão vacinadas. Já no dia seguinte (8), será a vez dos homens com 33 anos ou mais. Na sexta-feira (9), mulheres de 32 anos ou mais serão imunizadas e, no sábado (10), os homens com idade igual ou acima de 32 anos.



Entre os profissionais saúde que podem receber a vacina estão: médicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia e técnicos de higiene bucal.

Segunda dose

Além dos idosos e profissionais de saúde acima de 73 anos que receberam a primeira dose até 26 de março, poderão também receber a segunda aplicação da vacina, nesta semana, pessoas de outras faixas etárias que estiverem com prazo para a segunda dose ultrapassado. A prefeitura informa que só poderão receber a segunda dose aqueles que foram imunizados com CoronaVac, que tem intervalo entre primeira e segunda dose entre 14 e 28 dias.



Documentação



Para ser vacinado, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e carteira do Conselho profissional ativa, no caso dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde das unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) devem apresentar crachá ou comprovante de vínculo com a Semus.

Ao todo, são 17 pontos de vacinação espalhados pela cidade, com horário de funcionamento das 8h30 às 16h. Até o último sábado (3), foram aplicadas 73.339 doses em Nova Iguaçu, 59.809 da primeira dose e 13.530 de segunda aplicação.



A Prefeitura de Nova Iguaçu irá manter a vacinação na cidade conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Foram entregues pelo Governo do Estado, na última sexta-feira (2), 29.850 doses Coronavac e 2.560 de Astrazeneca.