Modelos do Miss Baixada Fluminense FOTOS Eduardo Araújo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 00:00

E um desfile de beldades vai tomar conta de Nova Iguaçu e do YouTube, amanhã, a partir das 18h. É que será realizado, de forma virtual por conta da pandemia, o concurso Miss Baixada Fluminense 2021. O evento é um dos mais importantes da ONG Viva Baixada e busca a autoestima, o resgate cultural de cada município e também um 'não' ao preconceito contra a Baixada.

"É uma batalha, pois trabalhamos com a meta de inclusão, resgate e divulgação da Baixada Fluminense, de uma forma não pejorativa. O termo 'Baixada', muitas vezes, é pronunciado de forma preconceituosa, social e culturalmente. No Miss Baixada trabalhamos a autoestima e a desconstrução da ideia de que morar na região propõe inferioridade, não aceitar o preconceito, a partir de como nós mesmos olhamos para onde moramos. Por isso, a importancia de cada miss ser realmente do município que representa, ter a história da sua cidade e o que ela pode oferecer para nós. Essa é a finalidade do concurso", explica Patrícia de Paula, diretora da ONG e coordenadora do projeto.

Publicidade

Ao todo, 13 misses vão mostrar toda a sua beleza na passarela: Winner Corrêa (Belford Roxo); Giovanna Viana (Duque de Caxias); Camila Fernandes (Guapimirim); Hillary Jesus (Itaguaí); Deusa Moraes (Japeri); Wellen Alves (Magé); Anne Izabelle (Mesquita); Gabriela Rodrigues (Nilópolis); Thamires Arnaut (Nova Iguaçu); Maria Fernanda (Paracambi); Lorena Nascimento (Queimados); Sara Vitória (São João de Meriti); e Isadora Faria (Seropédica).

Devido ao momento de isolamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus, o concurso será realizado durante uma live, através do canal Miss Baixada, no YouTube. A transmissão vai ser feita diretamente do tradicional Salão De Eventos Hollywood, em Nova Iguaçu. Serão respeitadas todas as normas exigidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com restrição de público e o uso obrigatório de máscaras. Apenas candidatas, equipe e jurados estarão no local.

Publicidade

O evento contará com a participação de famosos, através de mensagens, como Bruno Cardoso (vocalista do Sorriso Maroto) e Fernanda Keulla (campeã do BBB 2013). Se apresentarão, ainda, os cantores Ronny Baby, do hit 'Só Zueira', Brenda Black e Brenda Silva.

Nesta edição, todas as participantes ganharão cachês em dinheiro, títulos e faixas. A vencedora receberá, também, registro de modelo profissional pela SindModel, presidida por Rogéria Cardeal.

Publicidade

O projeto tem, ainda, categorias que não concorrem, mas têm o intuito de unir os municípios: o Miss Baixadinha e Teen, com modelos de 02 a 13 anos, que receberam mais de 400 inscrições. Destaque para a categoria Master, com mais de 200 mulheres inscritas, sem restrições de idade. Mulheres que batalham contra o machismo e o assédio, na insegurança de ir e vir do trabalho. Na desigualdade social, lutando por educação para os filhos, se unindo para dar voz para mulheres da Baixada Fluminense. O projeto não cobra taxa de inscrições.