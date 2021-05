Poderão participar da feira virtual alunos, ex-alunos, estudantes de outras instituições e também profissionais que buscam recolocação Reprodução

Por Marina Cardoso

Publicado 11/05/2021 16:22

Para quem está à procura de uma oportunidade para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, a tradicional Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio vai ocorrer neste mês - na sua quinta edição. Entre os dias 25 e 27 deste mês, serão oferecidas mais de 100 mil vagas em empresas de todo o Brasil. Com oportunidades presenciais e remotas, pessoas que moram no Rio podem se inscrever para vagas em outros estados.

De acordo com a Estácio, poderão participar da feira virtual alunos, ex-alunos, estudantes de outras instituições e também profissionais que buscam recolocação. Para acessar o conteúdo, os interessados devem fazer o pré-cadastro por meio do link: https://acesse.estacio.br/feiravirtual .

Ao acessar o portal, o interessado deverá cadastrar o nome, e-mail e matrícula. Mas caso a pessoa não seja aluna da universidade, a Estácio indica que o determinado campo poderá ser preenchido com "000". Abaixo precisará colocar se é aluno, ex-aluno ou não aluno.

Durante o evento, será possível conhecer as carreiras que estão em evidência, ficar por dentro das tendências em processo seletivo online e conferir empregos em empresas como a plataforma de oportunidades profissionais, Infojobs, Itaú, Amazon, McDonald’s, Globo, Amil, Positivo, Ambev, Cia de Talentos, entre outras.

Além da possibilidade de se candidatar para oportunidades de estágios e empregos efetivos, a 5ª Feira Virtual também vai oferecer aos estudantes a chance de conversar com profissionais das áreas de recursos humanos das empresas que vão participar do evento. No bate-papo entre as pessoas da companhia e os alunos, será possível conhecer mais detalhes das empresas, como a cultura e os desafios para os próximos anos.

Também durante o evento, em parceria com o programa Jornada para o Futuro da Cia de Talentos, a Estácio oferecerá de forma gratuita e exclusiva 12 lives com temas como diversidade, desenvolvimento, conexão e tecnologia.

“O mercado nacional ainda está em um momento muito delicado no que diz respeito à renda e empregos. A feira virtual será um excelente momento para quem quer conquistar uma vaga de estágio ou trabalho. A iniciativa fará com que cada participante aumente seu network com as grandes organizações – companhias nacionais e multinacionais - e que possa conferir novidades e inovações em suas áreas de atuação”, afirma Pílade Moraes, diretor de Parcerias, Carreiras e Sustentabilidade da Estácio.

Durante a feira virtual de estágios e empregos deste ano, a Estácio fechou uma parceria com a Magalu, que ofertará um prêmio para os participantes – Chromecast 3 Streaming Device Full HD Conexão HDMI. Além disso, os estudantes também poderão concorrer a 50 licenças do Soft Skills Game, importante ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento profissional.

Confira a programação das lives:

No dia 25, o primeiro encontro será para falar sobre a importância do autoconhecimento para a carreira e processos seletivos, com Tatiana Pina, consultora Head do Programa Jornada para o Futuro, da Cia de Talentos, às 11. Já às 13h, workshop sobre desenvolvimento da atitude e destaque profissional, com Luiza Maciel De Oliveira Araújo Nery, especialista de Recrutamento e Seleção na Ambev, e, às 17h, "Você conhece o Nube? Integrador que emprega jovens em todo Brasil", com Bruno Brasiliense, coordenador de Eventos da Nube.

Por fim, às 19h, encontro com Itaú sobre as 600 vagas do banco e como entender que a capacitação é a palavra-chave, com Laura Silva, coordenadora de aprendizagem e desenvolvimento do Itaú.

No dia 26, às 11h, workshop sobre diversidade com Adriana Nascimento, líder de serviços em Blockchain da IBM, às 13h encontro com Alexandre Braga, aquisição de talento da Vale e às 17h Cammila Yochabell, intraempreendedora no RH de importantes multinacionais, ensina como se destacar em processos seletivos online.

Encerrando o segundo dia, às 19h, workshop sobre contratação de pessoas com mais de 50 anos de idade: "Oportunidades e desafios", com Fabi Granzotti, gestora de projetos D&I e Especialista em Diversidade Etária da Maturi.

No último dia, 27, às 11h, workshop sobre "LinkedIn te ajuda no match perfeito: Vaga e Perfil", com Vitor Fuzato, gerente de sucesso do cliente do LinkedIn e às 13h será sobre networking ser importante e para todo mundo, com Ana Carolina, analista da prática de digital no McKinsey.

Nas 17h, "Encontre sua Vaga: Conheça o portal exclusivo da sua instituição", com Jhonatan Modesto da área de Carreiras Estácio e Marcelo Carvalho, professor e coordenador de cursos de Pós e Graduação na Estácio e, por fim, às 19h, games e processo seletivo, com dicas de como de sair bem, com Isabela Moura, coordenadora de Recursos Humanos na B2W (Empresa B2W).