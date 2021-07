Beneficiários do auxílio-alimentação terão recarga do benefício hoje. - Divulgação

Beneficiários do auxílio-alimentação terão recarga do benefício hoje.Divulgação

Publicado 28/07/2021 08:30

As famílias beneficiadas pelo cartão-alimentação da Prefeitura de Nova Iguaçu recebem hoje (28) uma nova recarga do benefício. Com isso, o crédito de R$ 70 poderá ser utilizado na compra de produtos da cesta básica na rede nos estabelecimentos da rede credenciada. Esta é a sexta recarga feita pelo governo iguaçuano para famílias de estudantes da rede municipal de ensino.

O auxílio está sendo pago há mais de um ano, desde quando as aulas presenciais foram suspensas em função da pandemia da Covid-19. Com a recarga deste mês, 13 etapas já foram realizadas, sendo uma delas com a doação de cestas básicas com 15 itens, e as restantes por meio do cartão alimentação. Ao todo, mais de 66 mil alunos das 143 escolas municipais são contemplados.

Publicidade

O prefeito de Nova Iguaçu afirmou que a previsão da retomada das aulas presenciais no município é para o mês de setembro. Com isso, Rogério Lisboa garantiu o pagamento do auxílio por pelo menos mais um mês, em agosto.

“Com isso, a previsão de retomada das aulas presenciais é para o mês de setembro. Enquanto isso não acontecer, nós continuaremos prestando o auxílio do cartão-alimentação para nossos estudantes”, garante o prefeito Rogerio Lisboa.

Publicidade

Enquanto as atividades dentro das salas de aula não são retomadas, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) segue utilizando plataformas digitais, redes sociais e cadernos de exercícios para que os alunos continuem estudando periodicamente. Além disso, a expectativa é que até o fim de agosto todos os 6.189 profissionais da rede municipal de educação estejam vacinados com as duas doses contra o coronavírus.