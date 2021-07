Reformas no Hospital da Posse estão a todo vapor. Parte da enfermaria já foi entregue. - Divulgação

Reformas no Hospital da Posse estão a todo vapor. Parte da enfermaria já foi entregue.Divulgação

Publicado 28/07/2021 12:00

Referência na Baixada Fluminense, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), popularmente conhecido como hospital da Posse, passa por obras de modernização de sua infraestrutura que já estão em estágio avançado. Na ala de internação de adultos, 26 das 40 enfermarias tiveram os serviços concluídos. A previsão é que até o final da próxima semana outras duas sejam entregues.



Outros setores da unidade, como o ambulatório, a emergência pediátrica e parte da sala verde também foram reformados. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, os serviços acontecem sem interromper qualquer tipo de atendimento, com orientações às medidas de precaução em função da pandemia da Covid-19.



“É muito importante modernizar e humanizar as enfermarias do Hospital Geral de Nova Iguaçu e, ao mesmo tempo, não deixar de prestar atendimento à população, que é a maior beneficiada”, afirmou.



Além dos serviços concluídos, estão em andamento as obras de ampliação do Centro de Imagem, que já conta com dois aparelhos de tomografia, a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a substituição do telhado, serviços de pintura e readequação estrutural na parte predial. Outros setores como o centro cirúrgico e as enfermarias pediátricas também irão entrar no cronograma da principal obra que a unidade recebe desde sua abertura, há quase 40 anos. Isso realizando quase 17 mil atendimentos por mês a pessoas de toda a Baixada Fluminense.



“Temos um hospital superlotado, onde na maioria das vezes precisamos colocar leitos extras para atender os doentes devido a falta de hospitais e emergências na região. É um desafio diário estabelecer fluxos, mas a gestão está aproveitando a oportunidade que o prefeito Rogerio Lisboa está dando de fazer obras para melhor a parte predial e, consequentemente, a qualidade assistencial sem deixar de atender o paciente”, explicou o diretor geral do HGNI, Joé Sestello.



Reformas em outras unidades

A Secretaria Municipal de Saúde também está promovendo obras em outras importantes unidades de saúde do município. Uma delas acontece no Hospital Iguassú. A estrutura está sendo revitalizada e modernizada, mas preservando sua arquitetura histórica. A previsão é que até o final de outubro deste ano a unidade esteja de portas abertas atendendo a população.



Já a Maternidade Mariana Bulhões passa por serviços de melhoria e readequação na ambiência, com a reforma das enfermarias, sem paralisar atendimentos. Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde também estão passando por obras.