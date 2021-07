Nova sede do CIAM foi entregue à população da Baixada Fluminense. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 20:15

O Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) - Baixada foi reinaugurado, em novo endereço, em Nova Iguaçu. Considerado referência em atendimento às mulheres vítimas de violência na região, o centro realizou em 2020, ano de início da pandemia, 2.080 atendimentos, uma alta de 474% em relação a 2019. Localizado anteriormente no Bairro da Luz, após a saída da antiga sede, para não fechar as portas e seguir atendendo, a equipe precisou reforçar a articulação com a sociedade civil e abrir novos canais.

O novo endereço fica na Rua Terezinha Pinto, 297, 3º andar, no Centro de Nova Iguaçu. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar que oferece atendimento social, psicológico e acompanhamento jurídico dos casos denunciados por mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica e sexual. A entrega do espaço foi realizada pelo secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, Matheus Quintal, e a subsecretária de Política para Mulheres, Glória Heloiza.

“Na pandemia este CIAM foi o que mais atendeu em todo o estado. Reinaugurar este centro é um marco para a população da cidade”, afirmou Glória Heloiza, acrescentando que a vítima pode procurar primeiramente o equipamento para receber informações sobre o tipo de violência ao qual fora submetida.

Desempregada e mãe de dois meninos, sendo um de 12 e outro de 4 anos, uma técnica de enfermagem, não identificada e que foi atendida pela unidade, sofreu violência doméstica por 12 anos. Seu ex-companheiro e pai dos seus filhos sofre de esquizofrenia. Atualmente, a vítima conta com medidas protetivas conseguidas graças ao apoio recebido.

“Se não fosse o acompanhamento psicológico, jurídico e social que recebo aqui, não sei o que seria de mim e dos meus filhos. Sou muito grata pelo acolhimento oferecido neste centro. Há momentos que a gente perde o eixo e acha que não tem mais saída. Graças a Deus consegui retomar a minha vida”, desabafou.

Este ano, o Centro de Atendimento da Mulher na Baixada já realizou 2.526 atendimentos a mulheres vítimas de violência entre janeiro e maio. Em todo o estado do Rio, a rede de Centros de Atendimento da Mulher registrou 4.031 atendimentos em 2021 até maio. Ao todo, são oito Centros de Atendimento e mais um equipamento móvel, o Ônibus Lilás. No prédio da nova sede do CIAM também funcionam o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa (NAVIR), um núcleo da Fundação Leão XIII, o Centro de Cidadania LGBTI+ de Nova Iguaçu, o Núcleo de Atendimento a Familiares de Desaparecidos e Documentação.