Festival canino é opção de diversão para toda família, no próximo sábado. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 18:58

Os amantes dos doguinhos terão um bom programa para o próximo sábado (31). O município receberá o 4º Festival Canino da Baixada Fluminense, um evento 100% voltado para os cachorros. Com promessa de um bom passeio para toda família, em especial as crianças, haverá desfile dos animais, além da possibilidade de adoção pelos interessados.

O Festival é realizado pelo TopShopping e o Abrigo Anjos Protetores. Os organizadores pedem para que os participantes, ou quem queira ajudar, que doe 1kg de ração que será levada para os animais atendidos pelo abrigo.

Serão muitas atividades ao longo do evento, como estúdio fotográfico, exposição de fotos, palestras veterinárias, dicas de adestramento, serviço de penteado por profissionais especializados, além de esclarecimentos sobre estética animal e stand de venda de produtos diversos.

Quem tiver interesse em adotar um animalzinho, é muito simples. Basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. É preciso ser maior de 18 anos e participar de uma rápida entrevista no local, além da doação de 1kg de ração, para ajudar o projeto. O Festival terá início às 14h, com entrada franca na Praça de Eventos do 1º piso.