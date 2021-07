Yuri Costa exibirá seu filme, Elegua, no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. - Divulgação

Publicado 29/07/2021 11:00

Cineastas de Nova Iguaçu serão os primeiros a terem seus trabalhos exibidos no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, que terá início na próxima semana. A mostra será inteiramente online e gratuita para que os trabalhos desenvolvidos por esses profissionais tenham o maior alcance possível. O projeto foi desenvolvido pelo Centro Afro Carioca e contou com o apoio de uma concessionária de rodovias por meio de um edital para projetos culturais.

O projeto tem como ideia central partir das histórias e da ancestralidade preta presente em seus quilombos, personalidades e lutas de cada um dos lugares escolhidos para fazerem parte do projeto. Por isso mesmo, foram priorizados filmes de realizadores que são crias desses lugares e tiveram a missão de mostrar narrativas e contribuições negras para dar voz à territorialidade que suas estradas já interligam. De acordo com os organizadores, com o audiovisual, a conexão entre as cidades será fortalecida neste projeto, uma vez que apresenta feitos e histórias pouco contadas e divulgadas.

“A tecnologia começou a se fazer parceira e hoje, temos a sensação de estarmos inaugurando uma nova etapa híbrida e popular que certamente nos acompanhará por outras edições somando-se a todas atividades presenciais, que voltarão em lugares abertos ou fechados, e nos levarão também à públicos incríveis que nunca nos assistiram pelo Brasil”, disse Biza Vianna, diretora e organizadora do Encontro.

A cinematografia produzida pelos cineastas iguaçuanos poderá ser vista na próxima quarta-feira, dia 4 de agosto. Serão cinco produções a disposição do público. O endereço eletrônico para assistir é: https://todesplay.com.br/.

Confira a programação:

Elegua (2018) – 23 minutos

Direção: Yuri Costa

Gênero: Drama

Classificação Etária: 14 anos

Sinopse: Após anos afastado devido à violenta morte do irmão, um renomado jornalista retorna para cuidar da mãe, que sofre uma grave e desconhecida doença. A visita de dois estranhos desperta a suspeita de que algo sobrenatural se abateu sobre ela

Guardião dos Caminhos (2019) – 3 minutos

Direção: Milena Manfredini

Gênero: Experimental

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Caminhos abertos para o mensageiro passar.

Joãozinho da Goméia — O rei do candomblé (2019) – 14 minutos

Direção: Janaína Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra

Gênero: Documentário

Classificação Etária: Livre

Sinopse: O filme apresenta Joãosinho da Goméia como narrador principal de sua história. Com músicas cantadas por ele, performances provocadoras e arquivos diversos que ressaltam o quanto ele é importante para as religiões de matriz africana. A Rainha Elizabeth II disse que se o candomblé tivesse um rei, esse seria Joãosinho da Goméia, o Rei do Candomblé.

Vírus Africano (2011) – 4 minutos

Direção: Janaína Oliveira ReFem

Gênero: Documentário

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Vírus Africano é um filme sobre o empoderamento a partir do descobrimento da terra mãe.

Camelôs (2018) – 19 minutos

Direção: Milena Manfredini

Gênero: Documentário

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Um percurso sensorial tendo os camelôs e artistas de rua como personagens dessa cartografia urbana na qual passado e tempo presente se atravessam.