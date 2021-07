Alexandre da Silva foi encontrado em Mangaratiba - Divulgação

Alexandre da Silva foi encontrado em Mangaratiba Divulgação

Publicado 28/07/2021 13:25

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam Alexandre da Silva, de 37 anos, em Mangaratiba, na manhã desta quarta-feira. Ele é suspeito de matar um homem após uma relação sexual para roubá-lo.

O crime aconteceu no último dia 24, em Jaceruba, Nova Iguaçu. De acordo com a apuração da especializada, Alexandre marcou um encontro com Carlos Augusto Rodrigues de Souza, na casa da vítima, e após a relação, esfaqueou a vítima até a morte.

Segundo a polícia, o crime foi premeditado e desde o início Silva tinha a intenção de roubar Carlos Augusto. O suspeito teria, inclusive, informado a outras pessoas que teria o encontro. Ele fugiu com o carro da vítima, levando televisão, celular e uma quantia em dinheiro.

O veículo foi recuperado posteriormente perto da casa de Silva, mas ele já não estava mais no local. Os agentes o encontraram no bairro Muriqui, em Mangaratiba, e contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por latrocínio. Na delegacia, Silva confessou o crime.