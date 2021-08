Caso envolveu batalhão do Irajá - Divulgação / Polícia Militar

Caso envolveu batalhão do Irajá

Publicado 04/08/2021 11:06

Rio - Um confronto entre policiais militares do 41° BPM (Irajá) e criminosos terminou com um suspeito morto na manhã desta quarta-feira, no Complexo da Pedreira, em Acari, Zona Norte do Rio. Um morador da região ficou ferido após ser atingido por estilhaços de tiro na perna. Ele foi atendido e liberado.

De acordo com a corporação, equipes foram informadas, através de dados de inteligência, sobre um possível confronto entre criminosos de facções rivais. Em razão disso, o policiamento na área foi intensificado.

Segundo os agentes, durante o patrulhamento na região, uma equipe foi atacada a tiros por criminosos, o que gerou confronto. Um criminoso acabou sendo atingido e morreu no local. Com ele os PMs encontraram uma pistola.

Ainda segundo a Polícia Militar, posteriormente, os agentes foram informados da entrada de um morador da região no Posto de Assistência Médica (PAM) de Irajá, com ferimentos por estilhaços de tiro na perna. O homem foi atendido e liberado. A ocorrência está em andamento.

