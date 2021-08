Apresentação do 31º Boletim Epidemiológico do Rio - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Apresentação do 31º Boletim Epidemiológico do RioMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 06/08/2021 09:06 | Atualizado 06/08/2021 10:05

Rio - Os postos de vacinação do Rio irão abrir duas horas mais tarde neste sábado (7). A cidade vacina pessoas de 27 anos contra a covid-19. A abertura será às 10h, e não às 8h, porque o Ministério da Saúde só prevê entregar novas doses na noite desta sexta-feira (6) . Para garantir a distribuição das vacinas nos postos, prefeitura decidiu mudar a programação.

No sábado, mulheres de 27 anos se vacinam durante à manhã, e homens à tarde. Por conta do atraso de duas horas, é possível que os locais de vacinação sejam mais flexíveis em relação aos horários de mulheres e homens. A vacinação vai até às 17h.

Publicidade

O calendário da próxima semana segue o ritmo de uma idade por dia. Na segunda-feira (9), pessoas de 26 anos; na terça, de 25 anos; na quarta-feira, de 24 anos; na quinta, de 23 anos; na sexta-feira, pessoas de 22 anos; e por fim, no sábado, pessoas de 21 anos. A execução do calendário, no entanto, depende do cumprimento da distribuição de doses por parte do Ministério da Saúde. Há previsão de chegada de remessas na próxima semana.

Niterói suspende aplicação da segunda dose da AstraZeneca

Publicidade

A aplicação das vacinas CoronaVac e Pfizer continuam normalmente. Nesta sexta-feira, pessoas a partir de 25 anos receberão a primeira dose da vacina contra a covid-19. O prefeito Axel Grael (PDT) frisou a importância da chegada de novas remessas para dar continuidade à imunização.

Publicidade

“Nós estamos cobrando do Ministério da Saúde o repasse das remessas de AstraZeneca para regularizarmos a segunda dose da vacina. Esperamos poder retomar, o mais rápido possível, a aplicação desse imunizante naqueles que já começaram o esquema vacinal”, pontuou.