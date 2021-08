Na ação, duas pistolas e drogas foram apreendidas. - Divulgação

Na ação, duas pistolas e drogas foram apreendidas.Divulgação

Publicado 06/08/2021 10:08

Rio - Um confronto entre policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) e criminosos, nesta quinta-feira, terminou com a morte de três suspeitos no Porto das Caixas, em Itaboraí, na Zona Metropolitana.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Jardim Itajiba. Ao chegar no local, os policiais relataram que foram recebidos a tiros pelos criminosos, o que provocou um confronto. Durante o tiroteio, três suspeitos acabaram morrendo no local.

Publicidade

Com eles foram encontradas duas pistolas 9 mm e grande quantidade de drogas. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi acionada no local e realizou a perícia. O caso foi registrado na distrital.