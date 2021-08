Polícia prende suspeito de torturar jovem que queria deixar de frequentar boca de fumo em Barra do Piraí, no interior do Rio - Reprodução

Polícia prende suspeito de torturar jovem que queria deixar de frequentar boca de fumo em Barra do Piraí, no interior do RioReprodução

Publicado 04/08/2021 13:57

Rio - Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam no início da manhã de hoje (4) um criminoso suspeito de ter torturado com socos, chutes e pauladas, em maio, um jovem que decidiu abandonar o uso de drogas. Os agentes também procuram o outro comparsar investigado por ter participado da sessão de tortura.



A vítima, segundo a polícia, ficou sob a mira de uma arma de fogo sendo ameaçada de morte. Os criminosos disseram que ninguém pode se desfidelizar com a boca de fumo e caso a vítima realmente quisesse abandonar o mundo das drogas, deveria pagar um alto valor em dinheiro ou trabalhar um tempo como soldado do tráfico. Os criminosos deram um prazo para decidir e ainda roubaram todos os pertences da vítima.



Todos envolvidos no crime possuem antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, acrescentou a polícia.



A prisão é resultado de uma força tarefa realizada em Barra do Piraí a fim de prender autores de crimes violentos.

Cuidado, imagem forte

Publicidade





Publicidade

Vítima sofreu tortura por querer se afastar de boca de fumo em Barra do Piraí, no interior do Rio Reprodução