Bandidos explodem agência bancária em Cachoeiras de Macacu e fogem para região de mata - Divulgação

Bandidos explodem agência bancária em Cachoeiras de Macacu e fogem para região de mata Divulgação

Publicado 06/08/2021 11:41 | Atualizado 06/08/2021 11:55

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta sexta-feira, em uma região de mata fechada em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, uma operação para localizar um grupo que explodiu uma agência bancária no município. A ação conta com o 35º BPM (Itaboraí) e policiais do Comando de Operações Especiais (COE). Por conta do risco de confronto, a PM interditou a RJ-116, que liga a cidade a Nova Friburgo, na Região Serrana.

fotogaleria

Publicidade

Moradores da região relatam confrontos em área de mata fechada. Equipes do Grupamento Aero-Móvel (GAM) realizam sobrevoo na região atrás dos criminoso. Cães farejadores, do Batalhão de Ação com Cães, também são usados.

De acordo com as primeiras informações, um grupo armado explodiu uma agência bancária na Avenida Governador Roberto Silveira, no Centro de Cachoeiras de Macacu. Na fuga, os bandidos foram surpreendidos por policiais que foram acionados para a ocorrência.

Publicidade

Houve confronto e uma viatura da PM ficou destruída pelos disparos. Ainda de acordo com a polícia, os bandidos fugiram para a região de mata, abandonando três veículos usados para o crime pelo meio do caminho. A PM ainda apreendeu um carregador de fuzil AK-47, explosivos, e munições de fuzil.

Por conta da ação policial, moradores da pacata Cachoeiras de Macacu estão assustados. Motorista que trafegavam pela rodovia estadual RJ-116 não podem seguir para a Região Serrana.

Publicidade

Publicidade