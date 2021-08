O automóvel recuperado foi levado para a sede policial, onde a vítima reconheceu os assaltantes. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 03/08/2021 14:52 | Atualizado 03/08/2021 14:55

RIO DAS OSTRAS - Dois homens foram presos, na madrugada desta terça-feira (3), em Rio das Ostras, após roubarem um carro no município de Iguaba Grande. De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes estavam em patrulhamento quando receberam a informação de GPS do veículo estava dando a localização do mesmo no bairro Âncora.



Ainda de acordo com a PM, a dupla foi localizada transitando pela contramão na esquina entre a Rua Leni Pereira Mello e Rua Tocantins, no bairro Operário. Eles foram abordados em seguida e confessaram os roubos. Conforme a polícia, os capturados, um dos presos possui uma anotação criminal por tráfico e o outro por roubo e tráfico.



Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde foram reconhecidos pela vítima e permaneceram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O automóvel recuperado foi levado para a sede policial.