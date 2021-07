Vacinação acontece em quatro unidades de saúde do Município, no horário de 9h às 16h - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 30/07/2021 22:05 | Atualizado 30/07/2021 22:10

Rio das Ostras - A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Rio das Ostras de forma responsável, sem paralisações, e seguindo as recomendações da Secretaria de Estado de Saúde. Na próxima semana, munícipes de 39 a 35 anos receberão a 1ª dose, de 2 a 6 de agosto, de acordo com o calendário.



2ª DOSE - Na quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de agosto, às pessoas COM comorbidades (imunossuprimidos, pacientes oncológicos, renais crônicos e transplantados), de 59 a 55 anos que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 5 e 6 de maio de 2021 também serão imunizados com a 2ª dose.



A imunização destes grupos acontecerá das 9h às 16h, em quatro polos da Cidade: Escola Municipal Francisco de Assis Rangel, no Parque Zabulão; Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.

Documentação necessária para a vacinação do público em geral - Documento com foto, CPF, ou cartão do SUS e comprovante de residência em Rio das Ostras.



Documentação necessária para tomar a 2ª dose da vacina AstraZeneca - Documento com foto e o Cartão de Vacinação contra Covid.



Atenção à mudança do polo de vacinação da Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa - A vacinação que era feita na quadra da escola, passará a ser realizada dentro da unidade escolar. Sendo assim, a entrada do público na Unidade será pela Rua Cachoeiras de Macacu.



VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 – 1ª DOSE



02/08 – Segunda-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Público geral de 39 anos (SEM comorbidades)



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão; Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



03/08 – Terça-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Público geral de 38 anos (SEM comorbidades)

Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



04/08 – Quarta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Público geral de 37 anos (SEM comorbidades)



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



05/08 – Quinta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Público geral de 36 anos (SEM comorbidades)



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



06/08- Sexta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Público geral de 35 anos (SEM comorbidades)



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão; Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa; Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.





VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - 2ª DOSE - ASTRAZENECA



05/08 – Quinta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Pessoas COM comorbidades de 59 a 55 anos (imunossuprimidos, pacientes oncológicos, renais crônicos e transplantados) que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 5 de maio de 2021.



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.



06/08 – Sexta-feira



Horário: 9h às 16h



Público-Alvo: Pessoas COM comorbidades de 59 a 55 anos (imunossuprimidos, pacientes oncológicos, renais crônicos e transplantados) que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 6 de maio de 2021.



Locais: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão, Escola Municipal Cidade Praiana, em Cidade Praiana, Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros, em Jardim Mariléa e Escola Municipal Padre José Dilson Dória, no Âncora.