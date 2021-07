A inauguração foi adiada por falta de Alvará - Divulgação

Publicado 29/07/2021 14:12 | Atualizado 29/07/2021 14:25

Rio das Ostras - A inauguração do Atacadão, que estava marcada para a última terça-feira (27), não aconteceu. A população que estava ansiosa para realizar suas compras, com as ofertas prometidas na divulgação, se deparou com um cartaz escrito: "Não estamos funcionando".

Mesmo com as obras concluídas, os consumidores encontraram o portão fechado e alguns esperançosos, até formaram filas na frente do estabelecimento.



Segundo informações, o Atacadão ainda não tinha conseguido o Alvará de liberação do Corpo de Bombeiros. Ainda assim, as expectativas com a chegada do primeiro Supermercado de grande porta na cidade, são boas, pois, irá gerar empregos e movimentar a economia local.

A revista Exame divulgou que, a rede Atacadão inaugurou 28 novas lojas e um atacado de entrega, incluindo a expansão orgânica e a reabertura de lojas adquiridas, somente no primeiro semestre de 2021. A expectativa é de abrir mais 16 lojas e três atacados de entrega em 2021.