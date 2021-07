Todos os estabelecimentos do Shopping estão cumprindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor e os Decretos Municipais - Divulgação

Todos os estabelecimentos do Shopping estão cumprindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor e os Decretos MunicipaisDivulgação

Publicado 27/07/2021 10:00

Rio das Ostras - As orientações dadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras durante as ações feitas no comércio têm dado resultados positivos.

Nesta semana o Procon de Rio das Ostras realizou uma operação de fiscalização e orientação no Shopping Holiday, no Centro da Cidade, e verificou que todos os estabelecimentos cumpriam as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as medidas preventivas contra Covid-19, impostas pelos Decretos Municipais.

Lojas, lanchonetes e cinemas têm cartaz do Procon, exemplares do CDC, disponibilização de álcool em gel para clientes e aferição de temperatura.

As salas de cinema do shopping ganharam destaque na fiscalização porque estão respeitando, com rigor, as normas de distanciamento, e a obrigatoriedade do uso de máscara. Somente é permitida a retirada enquanto o cliente se alimenta.

“Todos os estabelecimentos estão de parabéns porque entenderam a importância de cuidar da Saúde de suas equipes e dos clientes. O cinema ainda mantém cartazes de orientação sobre as medidas preventivas. O cidadão riostrense pode ter a tranquilidade de que estamos trabalhando incessantemente para que seus direitos sejam preservados, todos os dias e em todos os segmentos da Cidade”, contou Dr. Rafael Macabu, coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras.