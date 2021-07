A princípio serão quatro sessões do "Plantão Online – Tira Dúvidas" - Divulgação

Publicado 26/07/2021 10:43 | Atualizado 26/07/2021 10:50

Rio das Ostras - Para esclarecer ainda qualquer dúvida referente a Chamada Pública para o cadastramento de escritores que poderão ser beneficiados com o Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está promovendo o “Plantão Online – Tira Dúvidas”, que se dará por sessões com a equipe da Fundação, via Google Meet, com duração de 45 min e com, no máximo, 10 pessoas por encontro.

A princípio serão quatro reuniões, em dias e horários alternados, para dar maior oportunidade aos interessados, que devem se inscrever pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1U9NNYIiZ2hIqghqKIr-jyRby2odj14ThXDc5VEaAa4c/edit . Os 10 primeiros inscritos de cada sessão receberão o link pelo contato cadastrado, uma hora antes do horário agendado. A primeira reunião será na segunda, dia 19, às 16h. As sessões seguintes serão na terça, dia 20, às 11h; na quinta, dia 22, às 14h; e no dia 28 de julho, quarta-feira, às 18h.

Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, a ideia é esclarecer aos interessados, da melhor forma possível, as dúvidas que eles possam ter com relação a Chamada Pública. “Nós já fizemos uma live, onde explicamos a chamada. Decidimos dar continuidade com o plantão porque algumas pessoas não puderam assistir ao vídeo. Umas estavam trabalhando ou já tinham algum compromisso agendado previamente. Para atender essas pessoas, estamos publicando a nossa agenda inicial do plantão, em dias e horários alternados. O importante é não deixar ninguém com dúvida”, declarou.

CHAMADA PÚBLICA - O objetivo da chamada é dar oportunidade aos autores de obras literárias, culturais, científicas, residentes ou atuantes em Rio das Ostras de terem suas obras publicadas por conta do Programa Municipal de Fomento e Incentivo à Cultura. Os interessados poderão fazer a sua inscrição até às 23h59 do dia 30 de Julho de 2021 no link https://bityli.com/MyF6K , disponível no Portal da Fundação Rio das Ostras de Cultura, no endereço https://www.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br

