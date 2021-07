Anderson Ferreira, um dos fundadores da Associação Rede Brasileira de Trilhas, mostrou as belezas naturais para a apresentadora Larissa Sabra - Divulgação/Celso Ávila

Anderson Ferreira, um dos fundadores da Associação Rede Brasileira de Trilhas, mostrou as belezas naturais para a apresentadora Larissa SabraDivulgação/Celso Ávila

Publicado 23/07/2021 09:33 | Atualizado 23/07/2021 09:51

Rio das Ostras - Rio das Ostras foi um dos destinos escolhidos pela produção do Programa Sesc na Estrada, que mostra atrações turísticas em todas as regiões do Estado na TV Band Rio. As gravações aconteceram nesta terça-feira, 20 de julho, na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de Itapebussus.

Ao todo serão 26 episódios que vão contemplar pontos turísticos e atividades das principais regiões do Estado, divulgando locais pouco conhecidos dos diversos municípios. Ainda sem data definida para ir ao ar, o programa de Rio das Ostras vai mostrar as belezas naturais “escondidas” na ARIE de Itapebussus.

A equipe de gravação foi acompanhada por servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Assessoria de Comunicação, e as filmagens contaram com a participação de Anderson Ferreira, um dos fundadores da Associação Rede Brasileira de Trilhas, que mora em Rio das Ostras e conhece bem cada canto desta Área de Preservação. Ele levou a apresentadora Larissa Sabra para lugares bem pouco conhecidos, inclusive pelos moradores, e falou da importância de se preservar esse tesouro natural do Município.

O projeto do programa é o resultado de uma parceria entre a Fecomércio/Sesc RJ e a TV Band Rio, que exibe o programa semanalmente, dentro do Jornal do Rio, aos sábados, às 18h50. Os episódios também ficam disponíveis no Canal TV Band Rio, no Youtube.

ARIE DE ITAPEBUSSUS – A Área de Relevante Interesse Ecológico de Itapebussus compreende a faixa de terra que vai do Loteamento Enseada das Gaivotas até o limite com Macaé, perfazendo uma área total de 986,76 hectares.

Conserva as bacias hidrográficas de três lagoas – Salgada, de Itapebussus e Margarita – e parte da bacia do Rio das Pedras e da Lagoa de Imboassica, que formam áreas de alagadiços belíssimas. Apresenta paisagem tipicamente litorânea, que abriga ambientes relacionados à vegetação de restinga, matas de tabuleiro e matas ciliares, todas componentes da Mata Atlântica. Sem falar nos mais ou menos 10km de litoral deslumbrante. E é isso que o Sesc na Estrada vai mostrar.