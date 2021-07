Homem que usava tornozeleira eletrônica foi preso com 19 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha - Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:41

Rio das Ostras - Na última terça-feira, dia 20, policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), prenderam um homem acusado de roubar um celular, no bairro Boca da Barra. Ao ser revistado, encontraram com o meliante uma pistola, R$ 131 em espécie, dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

Já no bairro Recreio, na segunda feira (19), PMs do Proeis prenderam um traficante da localidade, com 26 anotações criminais e fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Ele levava 19 pinos de cocaína e 12 buchas de maconha no casaco.



As duas ocorrências foram registradas na 128ª Delegacia de Polícia.