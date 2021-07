Para garantir a eficiência da imunização é importante que o esquema vacinal seja completo - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 23/07/2021 09:57

Rio das Ostras - Rio das Ostras trabalha na vacinação com responsabilidade, considerando a disponibilidade das doses fornecidas pelo Ministério da Saúde. Por esse motivo, o Município decidiu seguir a recomendação de manter o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose da vacina Astrazeneca.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção da vacina Astrazeneca, se posicionou a respeito da redução no intervalo entre as doses, aderidas por alguns estados e municípios.

A Fiocruz esclareceu que o intervalo de 12 semanas entre as duas doses é o recomendado pela instituição e pela Astrazeneca, que considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica ainda mais robusta quando aplicada no intervalo maior.

O regime de 12 semanas adotado pelo Programa Nacional de Imunização - PNI, do Ministério da Saúde, permite ainda acelerar a campanha de vacinação, garantindo a proteção de um maior número de pessoas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da realização da 2ª dose contra a Covid-19 para garantir a eficiência da imunização e continua atuante na vigilância das variantes.