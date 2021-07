Foguete rende memes na internet - AFP

Publicado 20/07/2021 16:06

O homem mais rico do planeta, Jeff Bezos, a bordo do foguete New Shepard, fez história nesta terça-feira, 20, ao viajar para o espaço no primeiro voo tripulado sem piloto. Apesar do marco da viagem, uma outra situação atraiu a atenção das pessoas. O formato do veículo provocou memes nas redes sociais pelas comparações com um pênis ou um vibrador. Além disso, as pessoas fizeram mais inúmeras piadas com o fato do dono da Amazon ir para o espaço.