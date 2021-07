Regulador europeu anunciou o início da 'análise contínua' da vacina anticovid do laboratório francês Sanofi - AFP

Publicado 20/07/2021 13:47 | Atualizado 20/07/2021 13:48

Haia - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou, nesta terça-feira, 20, o início da "análise contínua" da vacina anticovid do laboratório francês Sanofi, para a aprovação de seu uso na União Europeia (UE).

"A EMA avaliará a conformidade de Vidprevtyn com as normas habituais da UE sobre eficácia, segurança e qualidade", disse o regulador europeu com sede em Amsterdã.

A decisão de começar a análise contínua se baseia nos resultados preliminares de estudos em laboratório e clínicos em adultos, explicou a agência.

Esses resultados "sugerem que a vacina desencadeia a produção de anticorpos que têm como objetivo o SARS-CoV-2 (...) e poderiam contribuir para proteger contra a doença", acrescenta.

A EMA continuará sua análise até que disponha de informações suficientes para que o laboratório possa apresentar uma solicitação formal de comercialização.

Quatro vacinas estão atualmente autorizadas na UE: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. As duas últimas são administradas com critérios de idade na maioria dos países europeus.