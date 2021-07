Homem mais rico do mundo, Jeff Bezos viajou ao espaço nesta terça-feira - AFP PHOTO / BLUE ORIGIN

Publicado 20/07/2021 11:18 | Atualizado 20/07/2021 11:29

Washington - A cápsula da Blue Origin com Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e outros três tripulantes aterrissou no deserto do oeste do estado americano do Texas, após alcançar o espaço - conforme transmissão feita ao vivo pela empresa.