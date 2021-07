Nesta terça-feira, o Irã registrou um novo recorde no número de casos diários de covid-19 - Reprodução

Nesta terça-feira, o Irã registrou um novo recorde no número de casos diários de covid-19Reprodução

Publicado 20/07/2021 10:12

Teerã - O Irã registrou um novo recorde no número de casos diários de covid-19 - anunciou o Ministério da Saúde, nesta terça-feira, 20, que ontem adotou rígidas restrições na capital do país, Teerã, para conter a propagação do vírus.



Nas últimas 24 horas, o Irã registrou 27.444 novas infecções por coronavírus, elevando o balanço total para 3.576.148 casos desde o início da pandemia no território.



País do Oriente Médio mais afetado pelo coronavírus, o Irã também contabilizou mais 250 mortes ligadas à covid-19 e agora acumula um total de 87.624 óbitos.



O recorde anterior de número de casos era de 25.582, atingido em 14 de abril.



As autoridades já reconheceram que o balanço real de vítimas pode ser maior do que os números oficiais divulgados até o momento.



Para tentar conter o avanço do vírus, o Irã anunciou na segunda-feira, 19, um aumento das restrições em Teerã e seus arredores, incluindo o fechamento de bancos e repartições públicas por uma semana.



A decisão coincide com a festa muçulmana do Eid al Adha, celebrada nesta quarta-feira, 21, na República Islâmica.



No início do mês, o presidente Hassan Rohani alertou sobre uma "quinta onda" no país, devido à entrada da variante Delta.



Sufocado pelas sanções americanas, o Irã enfrenta dificuldades para importar vacinas anticovid-19 para seus 83 milhões de habitantes.