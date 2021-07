A Feira do Livro fica na Casa de Cultura até o dia 31 de julho - Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:19 | Atualizado 23/07/2021 10:19

Rio das Ostras - O hábito da leitura já está instaurado no riostrense e para saciar essa ânsia de conhecimento, a Fundação Rio das Ostras de Cultura está divulgando mais uma Feira de Livros, que está instalada no terreno da Casa de Cultura Bento Costa Jr. Funcionando de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; e aos sábados, das 9h às 15h, até o dia 31 de julho, a Feira conta com aproximadamente 200 títulos de autores nacionais, com preços populares até R$10.

Organizada pela empresa M. M. A. Livros, de Rio das Ostras, a Feira tem o objetivo de incentivar ainda mais a leitura, tendo em vista os preços reduzidos dos livros. “Estamos dando oportunidade às pessoas que gostam de ler de conseguir romances, livros infantis e clássicos da literatura brasileira a preços bem populares, a partir de R$ 5”, declarou Marcelo Soares de Figueiredo, um dos responsáveis da empresa.

Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, é importante iniciativas que valorizem a cultura. “A Fundação sempre vai apoiar eventos que venham propagar a cultura e uma Feira de Livros é fundamental para que a população intensifique o hábito da leitura. Além disso, é um incentivo às empresas da cidade que apoiam a cultura”, falou.

É importante frisar que todos os protocolos de segurança decretados pela Prefeitura são tomados para evitar o contágio e a transmissão do Coronavírus.