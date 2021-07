O uso de máscaras continua sendo um importante aliado no combate ao vírus - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 26/07/2021 10:14 | Atualizado 26/07/2021 10:23

Rio das Ostras - Mesmo com o avanço da vacinação em todo País, especialistas alertam para que as pessoas continuem com todas as medidas amplamente divulgadas de contenção da propagação do Coronavírus. No mês de maio, a Secretaria Estadual de Saúde informou ao Município de Rio das Ostras sobre a presença de pessoas infectadas em território fluminense com as variantes P.1, P.12 E P.2, o que levou a Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, a um monitoramento mais específico sobre a evolução dos casos.

A Secretaria Municipal de Saúde observou no mês de junho um aumento de 24% na internação de pessoas com idades entre de 30 a 49 anos, comparado ao mesmo mês do ano de 2020, o número de hospitalizados nestas idades saltou de 19% para 54%. Mesmo com dados positivos de queda da mortalidade, de ocupação dos leitos e da queda de incidência de novos casos no Município.

Um estudo recente da Fiocruz confirma essa tendência em todo o País, e sugere que com a entrada da variante Delta (identificada na índia) do novo Coronavírus, pode aumentar o risco de reinfecções.

A variante Delta considerada mais transmissível e que em vários países do mundo têm sido a responsável pelo aumento de novos casos de Covid-19, foi recentemente identificada em dois pacientes dentro do Estado. Os dois moradores da Baixada Fluminense não saíram do Rio de Janeiro e dizem que não tiveram contato com pessoas que tivessem viajado na época em que foram contaminados.

Por esse motivo, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras reforça a necessidade da continuação das medidas preventivas de combate ao Coronavírus e de suas novas variantes e pede a população que faça uso da máscara, que mantenha o distanciamento social, que evite aglomerações, que mantenha as mãos longe dos olhos, boca e nariz, que higienize as mãos com água e sabão ou álcool 70%.