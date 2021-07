O objetivo do encontro, realizado no dia 16 de julho, foi a troca de experiências e melhor alinhamento de ações para a população - Divulgação

O objetivo do encontro, realizado no dia 16 de julho, foi a troca de experiências e melhor alinhamento de ações para a populaçãoDivulgação

Publicado 23/07/2021 11:07 | Atualizado 23/07/2021 11:13

Rio das Ostras - A equipe do Procon Rio das Ostras realizou uma visita técnica ao Procon Macaé. O objetivo do encontro, realizado no dia 16 de julho, foi a troca de experiências e melhor alinhamento de ações para a população.

O trabalho de network entre Procons nas cidades vizinhas vem acontecendo desde o ano passado. Para o coordenador do Procon Rio das Ostras, Rafael Macabu, é muito enriquecedor poder aprender com outros profissionais e também poder compartilhar conhecimento.

Publicidade

"Nosso foco sempre será buscar inovações que promovam a melhoria da defesa do consumidor riostrense", pontuou Rafael.

Participaram da reunião, o procurador do Procon de Macaé, Dr. Gilcimar, o coordenador executivo do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabú, o chefe da fiscalização do Procon de Rio das Ostras, Gil Natividade e o responsável pela fiscalização noturna do Procon de Rio das Ostras, Miliandro Moraes .