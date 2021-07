Rio das Ostras

Fundação Rio das Ostras de Cultura promove "plantão online" para retirar dúvidas sobre o edital literário

Funcionará por sessões com a equipe da Fundação, via Google Meet, com duração de 45 min e com, no máximo, 10 pessoas por encontro.

Publicado 26/07/2021 10:43 | Atualizado há 12 horas