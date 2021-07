Prestes a completar 106 anos no mês de agosto, Dona Generoza se despediu da unidade de saúde sob os aplausos dos profissionais. - Foto: divulgação/PMI

Prestes a completar 106 anos no mês de agosto, Dona Generoza se despediu da unidade de saúde sob os aplausos dos profissionais.Foto: divulgação/PMI

Publicado 26/07/2021 19:59

Uma idosa de 105 anos recebeu alta do Centro de Covid-19, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Dona Generoza Araújo Soares carrega consigo seu documento de identidade, no qual revela a data de seu nascimento: 16/08/1915; embora familiares garantam que de fato, ela tenha 107 anos. É que naquele tempo era comum a criança ser registrada depois de completar 1 ano, ou até mais. Dona Generoza havia dado entrada no Centro de Covid-19, na quarta-feira, 21, apresentando sintomas do "novo coronavírus", além de um quadro de desconforto respiratório.



“A família nos procurou na quarta-feira, quando realizamos exames e ministramos a medicação. A paciente ficou em observação por 48 horas e teve uma recuperação satisfatória", explica o médico Dr. Lucas Teodoro - clínico geral.