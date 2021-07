Entregas serão realizadas até meados de agosto. - Foto: divulgação

Publicado 26/07/2021 19:59

Teve início a entrega de equipamentos, entre refrigeradores científicos e geladeiras, que auxiliarão 16 cidades da área de concessão da Enel Distribuição Rio no armazenamento e transporte de vacinas contra a Covid-19. O primeiro município contemplado foi Italva, no Noroeste Fluminense. A Enel Brasil, em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil, lidera as ações do Unidos Pela Vacina entre o empresariado do Rio de Janeiro e as prefeituras do estado.