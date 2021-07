Dados do boletim epidemiológico de Natividade registram 2.471 infectados pela doença até o último dia 23 de julho. - Foto: reprodução internet

Publicado 23/07/2021 11:10

Natividade - Deve ser antecipado o intervalo de vacinação entre a primeira e segunda dose contra a Covid-19, exclusivamente, da vacina Oxford/Astrazeneca, no município de Natividade, no Noroeste Fluminense, conforme protocolo da Secretaria Estadual de Saúde publicado na última semana. A medida, entretanto, só é valida para aqueles que receberam o imunizante a partir do 14/07. Para os que se vacinaram antes desta data, vale a regra anterior e o agendamento que consta nos cartões, não deverá ser alterado.

A informação que o município deve reduzir de 12 para oito semanas o intervalo foi confirmada à Rádio Natividade. Com a descoberta e o avanço de novas variantes, principalmente a Delta, alguns estados tem se posicionado, com base em estudos, que seria interessante fazer essa antecipação para ampliar a proteção da população.

Dados do boletim epidemiológico da cidade registram 2.471 infectados pela doença até o último dia 23 de julho. Trinta e cinco casos em investigação; cinco pacientes internados; trinta e sete mortes em decorrência de complicações da Covid-19. Total de 53 casos ativos.