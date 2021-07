O caso foi registrado na 139ª DP, - Foto: reprodução internet

Publicado 23/07/2021 10:56

Porciúncula - Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Santa Clara, na cidade de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) realizavam patrulhamento de rotina pela área central do distrito quando abordaram o suspeito que levava consigo o revólver calibre 22 desmuniciado. Autuado em flagrante na 139ª DP, não há confirmação se o envolvido pagou a fiança estabelecida pelo delegado.