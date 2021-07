O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 23/07/2021 10:48

Santo Antônio de Pádua - Cerca de 600 gramas de maconha forma apreendidos no bairro Gabri, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) estavam seguindo informações de vendas de entorpecentes na escadaria do Morro do Gabri e observaram movimentação do tráfico. Dois suspeitos se aproximaram de uma pessoa. Um deles foi visto retirando material que estava por baixo da camisa e ao perceberem a aproximação da guarnição dois homens fugiram, não sendo localizados. Apenas um dos homens foi abordado. O material foi aprendido, um tablete de maconha, totalizando 550 gramas, de acordo com laudo pericial. O homem de 30 anos prestou depoimento como testemunha na 136ª DP, sendo liberado após o registro de ocorrência.