Prêmio aumentou para R$ 3,3 milhões.Foto: reprodução internet

ITAPERUNA - Ninguém levou o prêmio principal do sorteio de número 5610 da Quina, mas em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, um sortudo ou sortuda acertou quatro dezenas. Ao todo, 29 apostas fizeram a quadra e faturaram R$ 14.062,19 cada, entre elas a aposta feita em Itaperuna. As dezenas sorteadas foram 39-43-61-64-75.

Prêmio segue acumulado - Foi realizado nesta quarta-feira, dia 21 de julho, o sorteio da Quina concurso 5611 no Espaço loterias Caixa, em São Paulo. De acordo com o detalhamento do sorteio, ninguém conseguiu acertar o resultado da Quina concurso 5611 e o prêmio aumentou para R$ 3,3 milhões. Contudo, a modalidade premiou 47 apostas na faixa de quatro acertos que paga o segundo maior prêmio e cada uma vai receber R$ 10,4 mil. Entre estes, um sortudo ou sortuda de São João da Barra, no Norte Fluminense. As outras faixa também tiveram acertadores e foram distribuídos: R$ 181 para três números e R$ 3,68 para dois números. As dezenas sorteadas foram 14-16-42-63-68. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 3.3 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira (22/07).