A prisão aconteceu no bairro Fonseca, em Santo Antônio de Pádua. - Foto: reprodução internet

Publicado 22/07/2021 15:45 | Atualizado 22/07/2021 15:50

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Policiais da 136ª Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado Dr. Mário César Monnerat Vianna, com o apoio de de militares do 36º BPM (Pádua) cumpriram um mandado de prisão preventiva, na Rua Hermete Silva, no Centro da cidade, expedido pela Justiça após representação do delegado diante de investigações de uma tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia, o preso é suspeito por tentar matar o ex-namorado da mãe com golpes de faca. O crime aconteceu na noite do último dia 09, na Praça Monsenhor Diniz, na área central do município. A prisão aconteceu no bairro Fonseca. O preso foi encaminhado para a 136ª DP de Pádua, de onde será transferido para uma unidade prisional do estado.