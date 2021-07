Recurso destinado pela deputada Daniela do Waguinho foi pago pelo governo federal. - Foto: divulgação/Alerj

Publicado 22/07/2021 13:44

O governo federal liberou verba para a Prefeitura de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, investir na área da saúde. Foram pagos R$ 284.558,00, oriundos de recursos extra orçamentários que foram solicitados pela deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ). Com o dinheiro, a prefeitura poderá custear a assistência ambulatorial de média e alta complexidade.

“O trabalho continua, sempre em busca de qualidade de vida para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Do interior à capital, e minha querida Baixada Fluminense, estamos atentos para ajudar na resolução de demandas”, afirma Daniela.