Encontro com a participação da atleta Érica Paes ocorreu em Bom Jesus do Itabapoana. - Foto: divulgação

Encontro com a participação da atleta Érica Paes ocorreu em Bom Jesus do Itabapoana.Foto: divulgação

Publicado 21/07/2021 15:57

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A equipe da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida do 29° BPM (Itaperuna-RJ) - participou na manhã desta terça-feira, 20/07, na sede da Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, de uma reunião com a ex- lutadora de jiu-jitsu e MMA e coordenadora geral do Programa Empoderadas RJ direcionado à Prevenção e Enfrentamento a Violência Contra Mulheres, Érica Paes.

De acordo com o Setor de Comunicação (P5) do Batalhão, Érica esteve presente no município para realizar uma visita técnica buscando dar continuidade as ações e atender as demandas solicitadas através do Programa. O Empoderadas é um projeto voltado à prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e tem como objetivo ensinar às mulheres quais são as principais situações de risco de violência e de que forma prevenir e sair delas através de técnicas esportivas de defesa, que podem ser utilizadas em casos de violência doméstica, feminicídio, estupro, importunação sexual, além de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

Publicidade

Ainda segundo a P5, o programa também realiza promoção e conscientização dos direitos e as leis voltadas à proteção das mulheres; atendimento psicológico, com extensão para os filhos das alunas; capacitação profissional com cursos de capacitação, para proporcionar mais dignidade e autonomia para essas mulheres, além de encaminhamento ao mercado de trabalho e reiteração aos estudos.