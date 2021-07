Suspeitos foram transferidos à Delegacia de Polícia Federal de Campos dos Goytacazes, RJ. - Foto: divulgação

Suspeitos foram transferidos à Delegacia de Polícia Federal de Campos dos Goytacazes, RJ.Foto: divulgação

Publicado 20/07/2021 13:55

NATIVIDADE - Dois mergulhadores foram autuados por crime contra a ordem pública durante ação de policiais do 29° BPM (Itaperuna), na zona rural de Natividade, no Noroeste Fluminense. De acordo com levamento da polícia, estaria ocorrendo extração ilegal de ouro. Os dois suspeitos estavam em uma balsa e disseram que estavam ali para garimpar. Os militares apreenderam roupa de mergulho, respirador, máscara de mergulho e vários carpetes.

O caso foi apresentado na 140ª DP. Em seguida, transferido à Delegacia de Polícia Federal de Campos dos Goytacazes. A dupla foi autuada e permaneceu à disposição da Polícia Federal.