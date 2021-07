Ganime se reune com autoridades, empresários e população das cidades para conversar sobre suas demandas e fiscalizar obras realizadas com recursos federais. - Foto: divulgação

Publicado 20/07/2021 15:18 | Atualizado 20/07/2021 18:31

No primeiro dia de visitas ao norte e noroeste fluminenses, o deputado federal Paulo Ganime (NOVO/RJ) esteve reunido nesta segunda-feira (19) com os prefeitos de Aperibé, Roninho, e de Itaocara, Geyves Maia Vieira. Ganime está percorrendo esta semana 10 cidades da região, durante o recesso parlamentar, para conversar com autoridades, empresários e população sobre suas demandas e fiscalizar obras realizadas com recursos federais. Na pauta, o edital de emendas parlamentares lançado pelo deputado para selecionar projetos em diversas áreas que beneficiem o estado do Rio.



“O município de Aperibé tem potencial de crescimento no agronegócio por meio da agricultura familiar e podemos estudar meios de capacitar os produtores rurais para que trabalhem com ainda mais qualidade e produtividade”, destacou o deputado, que se comprometeu a tentar uma solução para o problema. Na reunião, o prefeito Roninho apresentou também algumas demandas nas áreas de saúde e educação do município. O vice-prefeito Alexandre Sardinha participou da reunião.



À tarde, o encontro foi com o prefeito de Itaocara, Geyves Maia Vieira, que falou sobre as dificuldades do município para conseguir equipamentos cirúrgicos para o hospital e asfaltamento para 1200 quilômetros de estradas vicinais. Ganime vai entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional para se informar sobre o convênio de pavimentação tão importante para o município.



O deputado foi conhecer também a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro) e as instalações da fábrica de queijo, manteiga, doce de leite e requeijão da Cooperativa Agropecuária de Itaocara (CAPIL). “Itaocara tem um grande potencial econômico na área e pode atrair grandes investimentos”, aposta.



Nos dois encontros, Ganime falou sobre o edital de emendas parlamentares que irá selecionar projetos para receber uma parcela dos R$ 16 milhões em emendas individuais a que o deputado tem direito no Orçamento da União de 2021. As prefeituras poderão submeter projetos que, se aprovados, podem reduzir os entraves que têm prejudicado a população. Bruno Borges, representante do Juntos (programa de voluntariado do gabinete do deputado), participou das reuniões.



O projeto Ganime na Estrada continua nesta terça-feira (20) em Cambuci e São Fidélis; na quarta-feira (21) em São Francisco de Itabapoana e Campos dos Goytacazes; na quinta-feira (22) em São João da Barra e Cardoso Moreira; e na sexta-feira (23) em Italva e São José de Ubá.