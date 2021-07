Quando os bombeiros chegaram ao local a vítima já estava morta. - Foto: reprodução internet

Quando os bombeiros chegaram ao local a vítima já estava morta.Foto: reprodução internet

Publicado 20/07/2021 13:45

ITAPERUNA - O corpo do motociclista, de 22 anos, morto após grave acidente de trânsito na Rodovia BR-356, Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi liberado do IML na manhã desta terça-feira, 20. O rapaz acabou se envolvendo em colisão com um automóvel próximo ao posto de combustíveis. Uma equipe do 21° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada, nesta segunda-feira (19), às 18h58min. Quando os bombeiros chegaram ao local a vítima já estava morta.