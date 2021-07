Lesão corporal foi registrada na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna - Foto: divulgação

SÃO JOSÉ DE UBÁ - Um homem de 42 anos foi ferido por disparo acidental de arma de fogo ao manusear o objeto, em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. A vítima deu entrada no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, após levar um tiro acidental na perna esquerda. O paciente relatou que seguia em seu automóvel pela Rua Professora Maria da Glória Antunes e ao manusear o revólver acabou se ferindo. Ele recebeu alta do hospital. A lesão corporal foi registrada na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna.