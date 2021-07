Anúncio de 10 novos leitos foi feito pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). - Foto: Alerj/divulgação

Anúncio de 10 novos leitos foi feito pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).Foto: Alerj/divulgação

Publicado 19/07/2021 13:03

ITAPERUNA - O Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, referência regional pelo SUS no tratamento de casos graves da Covid-19 ganhou dez novos leitos. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jair Bittencourt (PP), após reunião na última semana

com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe; o prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão; o secretário municipal de Saúde, Marcelo de Ferreira; e Adriana Levone, assessora jurídica da pasta.

“Nossa reunião foi muito proveitosa. Além de dez novos leitos, teremos mais recursos, não só para o Hospital São José do Avaí, mas também para outros municípios do Noroeste Fluminense”, afirma Jair Bittencourt.

Publicidade

Líder do PSL na Alerj, o deputado Charlles Batista também vinha cobrando ao governo estadual a ampliação do atendimento de pacientes com Covid-19 em Itaperuna. Através de indicação legislativa nº 5141/2021, ele solicitou a disponibilização de mais leitos de UTI para o município.

“A situação da saúde em todo o Estado do Rio de Janeiro ainda é grave por conta da pandemia. Felizmente, o governo tem compromisso com todos, não deixa de olhar com atenção e cuidado para o interior. Itaperuna, por ser um polo de atendimento no Noroeste Fluminense, precisa sempre estar com leitos abertos”, diz Charlles Batista