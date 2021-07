O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

Publicado 17/07/2021 13:07

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Dois homens - 26 e 34 anos - e foram presos por tráfico de drogas, no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia foram informados que moradores da Vila Kennedy, comunidade localizada na Zona Oeste do RJ, estavam em uma casa na Rua Demerval Teixeira Borges com o objetivo de vender entorpecentes. Os agentes fizeram contato com o proprietário do imóvel que informou a presença, na residência, de duas pessoas que moravam fora da cidade.

Em um dos quartos que estaria trancado, a dupla foi abordada e ao ser questionada sobre a existência de material entorpecente, ambos negaram. Durante buscas os agentes encontram balança de precisão, 140 papéis para cocaína, três tabletes de maconha e dois celulares. O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Os homens foram autuados com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e permanecerão presos à disposição da Polícia Civil. O proprietário da casa - 43 anos - foi liberado após o registro de ocorrência.